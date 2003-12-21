Алгазин Павел Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения15.02.1911 ст.
Дата смерти21.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, конюх
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.01.1914 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.3 | 2. | Месяц, число, место рождения: | Февраля пятнадцатова числа тысяча девятьсо... Показать все
Бракосочетание
10.06.1934
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.08.1939
Сын: Алгазин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Рождение ребёнка
31.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
14.08.1952
Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
23.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна
Смерть
21.12.2003
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца