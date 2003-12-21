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Алгазин Павел Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

15.02.1911 ст.

Дата смерти

21.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

1880 или 1884 г.р.

Жена

1914 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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1952 г.р.

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Место
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Рождение
15.02.1911 ст.

Отец: Алгазин Иван Демидович

Мать: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, конюх
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Крещение
03.01.1914 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.3 | 2. | Месяц, число, место рождения: | Февраля пятнадцатова числа тысяча девятьсо... Показать все
Бракосочетание
10.06.1934

Жена: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Алгазин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Рождение ребёнка
31.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
14.08.1952

Сын: Алгазин Иван Павлович

Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
23.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Смерть
21.12.2003
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца

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