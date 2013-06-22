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Алгазин Иван Павлович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

14.08.1952

Дата смерти

22.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1978

Дочь: Попова (Алгазина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.06.2013

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