Алгазин Иван Павлович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения14.08.1952
Дата смерти22.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1978
Дочь: Попова (Алгазина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.2013