Альхимёнок (Алгазина) Лидия Павловна 28.04.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАльхимёнок (Алгазина) Лидия Павловна

Альхимёнок (Алгазина) Лидия Павловна

Место рождения

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.04.1945

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
28.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.