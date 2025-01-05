Альхимёнок (Алгазина) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.04.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945
Место жительства
Неизвестно
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
28.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
02.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности