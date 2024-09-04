Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения14.01.1914 ст.
Дата смерти03.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1934
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1939
Сын: Алгазин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович