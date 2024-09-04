Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

14.01.1914 ст.

Дата смерти

03.05.1950

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914 ст.

Отец: Уваров Прокопий Иванович

Мать: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1934

Муж: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Алгазин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Смерть
03.05.1950

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