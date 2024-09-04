Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

22.07.1892 ст.

Дата смерти

23.06.1976

Пол

Женский

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Место
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Рождение
22.07.1892 ст.

Отец: Ситников Харитон Семенович

Мать: Ситникова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Таисья Прокопьевна

Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.07.1892 ст.
Бракосочетание
01.10.1912 ст.

Муж: Уваров Прокопий Иванович

Венчание в Пророко-Ильинской церкви села Седельниково (24) | 1 октября 1912 года. | Жених - деревни Тамбовки крестьянин Прокопий Иванов Уваров, православный первым браком, 18 лет. | Невеста - крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1914 ст.

Дочь: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Уваров Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович

Смерть
23.06.1976

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