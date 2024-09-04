Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения22.07.1892 ст.
Дата смерти23.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1892 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Таисья Прокопьевна
Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.07.1892 ст.
Бракосочетание
01.10.1912 ст.
Венчание в Пророко-Ильинской церкви села Седельниково (24) | 1 октября 1912 года. | Жених - деревни Тамбовки крестьянин Прокопий Иванов Уваров, православный первым браком, 18 лет. | Невеста - крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1914 ст.
Дочь: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1928
Сын: Уваров Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Уваров Прокопий Иванович
Смерть
23.06.1976