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Уваров Михаил Прокопьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

01.09.1928

Дата смерти

23.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1928

Отец: Уваров Прокопий Иванович

Мать: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уваров Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.01.2018

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