Уваров Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Прокопий Иванович

Уваров Прокопий Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

21.07.1892

Дата смерти

05.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1892

Отец: Уваров Иван Веденеевич

Мать: Уварова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Таисья Прокопьевна

Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уварова) Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Бракосочетание
01.10.1912 ст.

Жена: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Венчание в Пророко-Ильинской церкви села Седельниково (24) | 1 октября 1912 года. | Жених - деревни Тамбовки крестьянин Прокопий Иванов Уваров, православный первым браком, 18 лет. | Невеста - крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1914 ст.

Дочь: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Уваров Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна

Смерть
05.05.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.