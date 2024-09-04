Уваров Прокопий Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения21.07.1892
Дата смерти05.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Таисья Прокопьевна
Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уварова) Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Бракосочетание
01.10.1912 ст.
Венчание в Пророко-Ильинской церкви села Седельниково (24) | 1 октября 1912 года. | Жених - деревни Тамбовки крестьянин Прокопий Иванов Уваров, православный первым браком, 18 лет. | Невеста - крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1914 ст.
Дочь: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна
Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Рождение ребёнка
01.09.1928
Сын: Уваров Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Уварова (Ситникова) Прасковья Харитоновна
Смерть
05.05.1976