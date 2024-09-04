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Уварова Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

29.05.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
22.10.1878 ст.

Сын: Уваров Степан (Стефан) Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.

Дочь: (Уварова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
06.01.1883 ст.

Дочь: (Уварова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
13.06.1886 ст.

Сын: Уваров Арсений Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Уваров Филипп Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.

Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Рождение ребёнка
21.07.1892

Сын: Уваров Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич

Смерть
29.05.1912 ст.
Причина смерти: Порок сердца

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