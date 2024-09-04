Уварова Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смерти29.05.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1878 ст.
Сын: Уваров Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.
Дочь: (Уварова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
06.01.1883 ст.
Дочь: (Уварова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
13.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.
Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Рождение ребёнка
21.07.1892
Отец ребёнка: Уваров Иван Веденеевич
Смерть
29.05.1912 ст.
Причина смерти: Порок сердца