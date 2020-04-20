Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения14.03.1936
Дата смерти20.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисименко Алексей
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Лисименко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лисименко Алексей
Рождение ребёнка
11.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисименко Алексей
Смерть
20.04.2020