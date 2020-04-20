Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

14.03.1936

Дата смерти

20.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисименко Алексей

Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Лисименко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лисименко Алексей

Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисименко Алексей

Смерть
20.04.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.