Лисименко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисименко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Лисименко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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