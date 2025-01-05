Алгазин Афанасий Павлович 27.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазин Афанасий Павлович

Место рождения

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

27.01.1948

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина(?) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Алгазина(?) ?

Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край станица Калининская
Рождение ребёнка
25.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Раиса Ивановна

г. Омск
Рождение ребёнка
16.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Раиса Ивановна

г. Омск

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