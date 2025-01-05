Алгазин Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина(?) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Алгазина(?) ?
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край станица Калининская
Рождение ребёнка
25.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина Раиса Ивановна
г. Омск
Рождение ребёнка
16.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина Раиса Ивановна
г. Омск