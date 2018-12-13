Алгазин Владимир Павлович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения19.08.1939
Дата смерти13.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1961
Рождение ребёнка
23.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна
Смерть
13.12.2018