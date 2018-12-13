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Алгазин Владимир Павлович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

19.08.1939

Дата смерти

13.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
19.08.1939

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина (Уварова) Нина Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1961

Жена: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна

Смерть
13.12.2018

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