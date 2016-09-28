Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения26.03.1939
Дата смерти28.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1939
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Бракосочетание
04.05.1961
Рождение ребёнка
23.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Владимир Павлович
Рождение ребёнка
30.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Владимир Павлович
Смерть
28.09.2016