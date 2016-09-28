Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

26.03.1939

Дата смерти

28.09.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1939

Отец: Асташкин Андрей Григорьевич

Мать: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Бракосочетание
04.05.1961

Муж: Алгазин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
30.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Владимир Павлович

Смерть
28.09.2016

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