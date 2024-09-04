Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

07.08.1880 или 1884

Дата смерти

25.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1880 или 1884

Отец: Моисеев Василий Клементьевич

Мать: Моисеева Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Демидович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Алгазин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.

Сын: Алгазин Павел Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Рождение ребёнка
14.05.1912

Сын: Алгазин Сидор Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: (Алгазина) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Алгазина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Алгазин Иуда Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович

Смерть
25.01.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.