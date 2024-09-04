Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения07.08.1880 или 1884
Дата смерти25.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1880 или 1884
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
27.12.1907
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович
Рождение ребёнка
14.05.1912
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: (Алгазина) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Алгазина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович
Рождение ребёнка
06.10.1922
Отец ребёнка: Алгазин Иван Демидович