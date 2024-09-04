Алгазин Иван Демидович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиМежду 1922 и 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
27.12.1907
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1912
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: (Алгазина) Федора Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1919
Дочь: (Алгазина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна
Смерть
Между 1922 и 1925
Рождение ребёнка
06.10.1922
Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна