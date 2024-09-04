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Алгазин Иван Демидович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Между 1922 и 1925

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Алгазин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.

Сын: Алгазин Павел Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1912

Сын: Алгазин Сидор Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: (Алгазина) Федора Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1919

Дочь: (Алгазина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Смерть
Между 1922 и 1925
Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Алгазин Иуда Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

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