Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

15.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, купец 3 гильдии-?
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Алгазин Иван Демидович

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: (Алгазина) Авдотья Демидовна

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Михаил Демидович

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1908

Сын: Алгазин Потапий Демидович

Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Смерть
15.10.1952

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