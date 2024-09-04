Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смерти15.10.1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, купец 3 гильдии-?
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: (Алгазина) Авдотья Демидовна
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
01.12.1908
Сын: Алгазин Потапий Демидович
Мать ребёнка: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна