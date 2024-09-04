Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

04.02.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Дорхин Андрей Корнилович

Мать: Дорохина Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка, земледелица
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Алгазин Иван Демидович

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: (Алгазина) Авдотья Демидовна

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Михаил Демидович

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
01.12.1908

Сын: Алгазин Потапий Демидович

Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Смерть
04.02.1912 ст.

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