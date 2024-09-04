Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти04.02.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка, земледелица
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: (Алгазина) Авдотья Демидовна
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
01.12.1908
Сын: Алгазин Потапий Демидович
Отец ребёнка: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Смерть
04.02.1912 ст.