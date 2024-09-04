Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Муж

Дети

1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фоменко (Подопригора) Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Подопригора Осип

Смерть
Неизвестно

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