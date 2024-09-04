Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подопригора Осип
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фоменко (Подопригора) Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Подопригора Осип