Подопригора Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фоменко (Подопригора) Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Подопригора (Алгазина) Поросковья Демидовна

Смерть
Неизвестно

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