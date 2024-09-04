Дорохина Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1847
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873 ст.
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: (Дорохина) Палагея Андреевна
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.
Дочь: (Дорохина) Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886 ст.
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович
Смерть
Неизвестно