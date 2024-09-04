Дорохина Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1847

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873 ст.

Сын: Дорхин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: (Дорохина) Палагея Андреевна

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.

Дочь: (Дорохина) Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886 ст.

Сын: Дорхин Осип Андреевич

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Дорхин Хрисанф Андреевич

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Дорхин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Дорхин Андрей Корнилович

Смерть
Неизвестно

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