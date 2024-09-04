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Дорхин Хрисанф Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Дорхин Андрей Корнилович

Мать: Дорохина Василиса Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Евгения

Восприемник
20.07.1908
Макрина Яковлевна Дорохина
Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.

Сын: Дорхин Варфоломей Хрисанфович

Мать ребёнка: Дорохина Евгения

Смерть
Неизвестно

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