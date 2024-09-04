Дорхин Хрисанф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохина Евгения
Восприемник
20.07.1908
Макрина Яковлевна Дорохина
Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.
Сын: Дорхин Варфоломей Хрисанфович
Мать ребёнка: Дорохина Евгения
Смерть
Неизвестно