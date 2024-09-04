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Дорхин Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1871 и 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873 ст.

Отец: Дорхин Андрей Корнилович

Мать: Дорохина Василиса Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорохина) Маремьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1893 ст.

Дочь: (Дорохина) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: (Дорохина) Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: (Дорохина) Макрина Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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