Дорхин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорохина) Маремьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1893 ст.
Дочь: (Дорохина) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: (Дорохина) Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: (Дорохина) Макрина Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно