Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорохина) Маремьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1893 ст.
Дочь: (Дорохина) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: (Дорохина) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: (Дорохина) Макрина Яковлевна
Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно