Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина (Коновалова) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1871 и 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорхин Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорохина) Маремьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1893 ст.

Дочь: (Дорохина) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: (Дорохина) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: (Дорохина) Макрина Яковлевна

Отец ребёнка: Дорхин Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно

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