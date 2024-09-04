Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Николай

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Седельников Семён Николаевич

Отец ребёнка: Седельников Николай

Рождение ребёнка
03.02.1924

Дочь: (Седельникова) Маремьяна Николаевна

Отец ребёнка: Седельников Николай

Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: (Седельникова) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Седельников Николай

Рождение ребёнка
1930

Сын: Седельников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Седельников Николай

Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Седельников Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Седельников Николай

Рождение ребёнка
1939

Сын: Седельников Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Седельников Николай

Смерть
1973

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