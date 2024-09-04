Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седельников Николай
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Седельников Семён Николаевич
Отец ребёнка: Седельников Николай
Рождение ребёнка
03.02.1924
Дочь: (Седельникова) Маремьяна Николаевна
Отец ребёнка: Седельников Николай
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: (Седельникова) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Седельников Николай
Рождение ребёнка
1930
Сын: Седельников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Седельников Николай
Рождение ребёнка
19.02.1932
Сын: Седельников Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Седельников Николай
Рождение ребёнка
1939
Сын: Седельников Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Седельников Николай
Смерть
1973