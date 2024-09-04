Алгазин Сидор Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения14.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.01.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | 3. | Месяц, число, место рождения: | Мая четырнадцатого числа тысяча девятьсот двенадца... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно