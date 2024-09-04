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Алгазин Сидор Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

14.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912

Отец: Алгазин Иван Демидович

Мать: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Марк Сидорович

Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Виктор Сидорович

Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Мария Степановна

Крещение
03.01.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | 3. | Месяц, число, место рождения: | Мая четырнадцатого числа тысяча девятьсот двенадца... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Мария Степановна

Смерть
Неизвестно

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