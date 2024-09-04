Алгазин Виктор Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Виктор Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Сидор Иванович

Мать: Алгазина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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