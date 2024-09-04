Алгазина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Марк Сидорович

Отец ребёнка: Алгазин Сидор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Сидор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Виктор Сидорович

Отец ребёнка: Алгазин Сидор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Алгазин Сидор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно

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