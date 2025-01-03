Алгазин Анатолий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1945
Дата смерти2024
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1945
Отец: Алгазин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна
Смерть
2024