Алгазин Анатолий Сидорович 21.10.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазин Анатолий Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1945

Дата смерти

2024

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1945

Отец: Алгазин Сидор Иванович

Мать: Алгазина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна

Смерть
2024

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