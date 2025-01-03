Алгазина (Кузьмина) Галина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Алгазин Анатолий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Алгазин Анатолий Сидорович