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Алгазин Фёдор Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

27.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

1880 или 1884 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
27.12.1907

Отец: Алгазин Иван Демидович

Мать: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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