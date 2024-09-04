Алгазин Фёдор Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения27.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.2 | 1. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцатьседьмого числа тысяча девя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно