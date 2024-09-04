(Алгазина) Федора Ивановна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Дата рождения06.09.1914
Дата смерти02.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.09.1914 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.16 | 29. | Месяц, число, место рождения: | Сентября шестого числа тысяча девятьсот ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1935
Сын: Лебединский Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Лебединский Андрей
Смерть
02.01.1988