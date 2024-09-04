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(Алгазина) Федора Ивановна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

06.09.1914

Дата смерти

02.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914

Отец: Алгазин Иван Демидович

Мать: Алгазина (Моисеева) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.09.1914 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.16 | 29. | Месяц, число, место рождения: | Сентября шестого числа тысяча девятьсот ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1935

Сын: Лебединский Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Лебединский Андрей

Смерть
02.01.1988

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