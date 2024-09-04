Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна
Место рожденияд.Сыщиково
Дата рождения?.08.1913
Дата смерти?.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
31.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1952
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович