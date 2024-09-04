Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Сабаева) Матрёна Никифоровна

Место рождения

д.Сыщиково

Дата рождения

?.08.1913

Дата смерти

?.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
?.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
31.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1952

Сын: Алгазин Иван Павлович

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Павел Иванович

Смерть
?.10.1968

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