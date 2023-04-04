Симонович (Бергман) Аделаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович (Бергман) Аделаида

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1844

Дата смерти

09.11.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1844

Отец: Бергман Семен Яковлевич

Мать: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1860 и 1863

Муж: Симонович Яков

Рождение ребёнка
1863

Сын: Симонович Николай

Отец ребёнка: Симонович Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Отец ребёнка: Симонович Яков

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дервиз (Симонович) Надежда

Отец ребёнка: Симонович Яков

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бяшкова (Симонович) Варвара

Отец ребёнка: Симонович Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дервиз (Симонович) Аделаида

Отец ребёнка: Симонович Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1877

Дочь: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина

Отец ребёнка: Симонович Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Сын: Симонович Михаил

Отец ребёнка: Симонович Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.11.1933
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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