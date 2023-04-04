Симонович (Бергман) Аделаида
Место рождения
Дата рождения06.04.1844
Дата смерти09.11.1933
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1844
Бракосочетание
Между 1860 и 1863
Муж: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1863
Сын: Симонович Николай
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Львова (Симонович) Мириам (Мария)
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дервиз (Симонович) Надежда
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бяшкова (Симонович) Варвара
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дервиз (Симонович) Аделаида
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
21.01.1877
Дочь: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина
Отец ребёнка: Симонович Яков
Рождение ребёнка
1878
Сын: Симонович Михаил
Отец ребёнка: Симонович Яков
Смерть
09.11.1933
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область