Бергман Семен Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бергман Семен Яковлевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Бергман ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Бергман (Гудзон) Августина КарловнаНеизвестно г.р.
Дети
Коль (Бергман) Софья1841 г.р.
Симонович (Бергман) Аделаида06.04.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бергман Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Александр Семенович

Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Коль (Бергман) Софья

Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Рождение ребёнка
06.04.1844

Дочь: Симонович (Бергман) Аделаида

Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Серова (Бергман) Валентина

Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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