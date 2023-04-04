Бергман Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бергман Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Коль Софья
Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна
Рождение ребёнка
06.04.1844
Дочь: Симонович Аделаида
Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Серова Валентина
Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бергман Александр Семенович
Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно