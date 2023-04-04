Бергман Семен Яковлевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБергман ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Бергман (Гудзон) Августина КарловнаНеизвестно г.р.
Дети
Коль (Бергман) Софья1841 г.р.
Симонович (Бергман) Аделаида06.04.1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бергман Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бергман Александр Семенович
Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Коль (Бергман) Софья
Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна
Рождение ребёнка
06.04.1844
Дочь: Симонович (Бергман) Аделаида
Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Серова (Бергман) Валентина
Мать ребёнка: Бергман (Гудзон) Августина Карловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно