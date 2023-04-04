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Бергман Семен Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бергман Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Коль Софья

Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна

Рождение ребёнка
06.04.1844

Дочь: Симонович Аделаида

Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Серова Валентина

Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Александр Семенович

Мать ребёнка: Бергман Августина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бергман Августина Карловна

Смерть
Неизвестно
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