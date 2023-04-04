Серова (Бергман) Валентина
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиДо 26.06.1924
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немчинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Георгий
Отец ребёнка: Серов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Бракосочетание
1863
Муж: Серов Александр
Рождение ребёнка
07.01.1865
Сын: Серов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Серов Александр
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1876
Сын: Немчинов Александр
Отец ребёнка: Немчинов Василий
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Бергман) Надежда
Отец ребёнка: Немчинов Василий
Смерть
До 26.06.1924
Похороны
Неизвестно