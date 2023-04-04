Серова (Бергман) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Бергман) Валентина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 26.06.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Бергман Семен Яковлевич

Мать: Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немчинов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Георгий

Отец ребёнка: Серов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Бракосочетание
1863

Муж: Серов Александр

Рождение ребёнка
07.01.1865

Сын: Серов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Серов Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1876

Сын: Немчинов Александр

Отец ребёнка: Немчинов Василий

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Бергман) Надежда

Отец ребёнка: Немчинов Василий

Смерть
До 26.06.1924
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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