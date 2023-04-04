Серов Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1865
Дата смерти05.12.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1865
Отец: Серов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
русский живописец и график, мастер портрета, академик Императорской Академии художеств
Бракосочетание
1887
Супруг(-а): Ольга Федоровна Серова (Трубникова)
Рождение ребёнка
?.02.1890
Дочь: Хортик (Серова) Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1891
Сын: Серов Александр Валентинович
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Серов Юрий (Георгий)
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Серов Михаил
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Серов Антон
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горлова (Серова) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Смерть
05.12.1911
Похороны
Неизвестно