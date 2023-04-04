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Серов Валентин Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.01.1865

Дата смерти

05.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1865

Отец: Серов Александр

Мать: Серова (Бергман) Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
русский живописец и график, мастер портрета, академик Императорской Академии художеств
Бракосочетание
1887

Жена: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Супруг(-а): Ольга Федоровна Серова (Трубникова)
Рождение ребёнка
?.02.1890

Дочь: Хортик (Серова) Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1891

Сын: Серов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Серов Юрий (Георгий)

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Серов Михаил

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Серов Антон

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горлова (Серова) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.1911
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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