Немчинов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немчинов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Немчинов Василий

Мать: Серова Валентина

Смерть
1885
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