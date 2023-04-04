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Немчинов Александр
Немчинов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1885
Пол
Мужской
Отец
Немчинов Василий
1851 г.р.
Мать
Серова (Бергман) Валентина
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Немчинов Василий
Мать:
Серова Валентина
Смерть
1885
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