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Серов Георгий
Серов Георгий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Серов Александр
1820 г.р.
Мать
Серова (Бергман) Валентина
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Серов Александр
Мать:
Серова Валентина
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