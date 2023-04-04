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Серов Александр

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.01.1820

Дата смерти

01.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1820

Отец: Серов Николай

Мать: Габлиц (Габлиц) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Георгий

Мать ребёнка: Серова (Бергман) Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Бракосочетание
1863

Жена: Серова (Бергман) Валентина

Рождение ребёнка
07.01.1865

Сын: Серов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Серова (Бергман) Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.02.1871
Похороны
Неизвестно

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