Серов Александр
Место рождения
Дата рождения23.01.1820
Дата смерти01.02.1871
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1820
Отец: Серов Николай
Мать: Габлиц (Габлиц) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Георгий
Мать ребёнка: Серова (Бергман) Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
07.01.1865
Сын: Серов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Серова (Бергман) Валентина
Смерть
01.02.1871
Похороны
Неизвестно