Габлиц (Габлиц) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габлиц (Габлиц) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1865

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Николай

Рождение ребёнка
23.01.1820

Сын: Серов Александр

Отец ребёнка: Серов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.01.1865

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