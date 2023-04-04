Габлиц (Габлиц) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Николай
Рождение ребёнка
23.01.1820
Сын: Серов Александр
Отец ребёнка: Серов Николай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.01.1865