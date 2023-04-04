Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)
Место рождения
Дата рождения02.04.1752
Дата смерти09.10.1821
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1752
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габлиц (Габлиц) Анна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII—XIX веков, государственный деятель
Смерть
09.10.1821
Похороны
Неизвестно