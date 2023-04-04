Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

02.04.1752

Дата смерти

09.10.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1752

Отец: Габлицель Иоганн (Иван)

Мать: (Шульц) Екатерина Елизавета

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габлиц (Габлиц) Анна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII—XIX веков, государственный деятель
Смерть
09.10.1821
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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