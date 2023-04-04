(Шульц) Екатерина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Габлицель Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габлиц (Габлицел, Габлицл, Габлицль) Фридрих (Фёдор)
Отец ребёнка: Габлицель Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
02.04.1752
Сын: Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)
Отец ребёнка: Габлицель Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
01.02.1758
Сын: Габлиц (Габлицель, Габлицл) Рейнгольд-Михаэль (Роман)
Отец ребёнка: Габлицель Иоганн (Иван)
Смерть
Неизвестно