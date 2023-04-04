Габлиц (Габлицель, Габлицл) Рейнгольд-Михаэль (Роман) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габлиц (Габлицель, Габлицл) Рейнгольд-Михаэль (Роман)

Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

01.02.1758

Дата смерти

26.12.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1758

Отец: Габлицель Иоганн (Иван)

Мать: (Шульц) Екатерина Елизавета

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь конторы Исаакиевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1783
секретарь конторы Исаакиевской церкви
Работа или профессия
С 1788
секретарь по переписке при генерал-губернаторе
Работа или профессия
С 1822
директор комиссии по вспомоществлению евреям-христианам
Смерть
26.12.1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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