Габлиц (Габлицель, Габлицл) Рейнгольд-Михаэль (Роман)
Место рождения
Дата рождения01.02.1758
Дата смерти26.12.1825
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1758
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь конторы Исаакиевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1783
секретарь конторы Исаакиевской церкви
Работа или профессия
С 1788
секретарь по переписке при генерал-губернаторе
Работа или профессия
С 1822
директор комиссии по вспомоществлению евреям-христианам
Смерть
26.12.1825