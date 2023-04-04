Габлицель Иоганн (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
словолитный мастер, инспектор типографии Московского университета
Рождение ребёнка
02.04.1752
Сын: Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)
Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета
Рождение ребёнка
01.02.1758
Смерть
Неизвестно