Габлицель Иоганн (Иван) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Габлицель Иоганн (Иван)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габлицель Генрих (Иван)

Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габлиц (Габлицел, Габлицл, Габлицль) Фридрих (Фёдор)

Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
словолитный мастер, инспектор типографии Московского университета
Рождение ребёнка
02.04.1752

Сын: Габлиц (Габлицель) Карл (Карл-Людвиг)

Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.02.1758

Сын: Габлиц (Габлицель, Габлицл) Рейнгольд-Михаэль (Роман)

Мать ребёнка: (Шульц) Екатерина Елизавета

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Неизвестно

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