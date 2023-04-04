Серов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Серов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дютур (Серова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габлиц (Габлиц) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник финансового ведомства из купеческого сословия
Рождение ребёнка
23.01.1820
Сын: Серов Александр
Мать ребёнка: Габлиц (Габлиц) Анна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1856