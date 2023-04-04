Серов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Серов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дютур (Серова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габлиц (Габлиц) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник финансового ведомства из купеческого сословия
Рождение ребёнка
23.01.1820

Сын: Серов Александр

Мать ребёнка: Габлиц (Габлиц) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1856

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