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Серов Александр Валентинович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1891

Дата смерти

28.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891

Отец: Серов Валентин Александрович

Мать: Серова Ольга Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чижински Cizinsky Татьяна

Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна

Russia
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Серов Антон

Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна

Lebanon
Рождение ребёнка
09.10.1928

Дочь: Филлипс Елена

Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна

Damascus, Damascus Governorate, Syria
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна

Ливан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Елизавета Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
морской летчик
Образование
Неизвестно
Бакинская Офицерская Школа Морской Авиации
Смерть
28.06.1959
Бейрут
Похороны
Неизвестно
Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon
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