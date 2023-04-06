Серов Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения11.10.1891
Дата смерти28.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чижински Cizinsky Татьяна
Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна
Russia
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Серов Антон
Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна
Lebanon
Рождение ребёнка
09.10.1928
Дочь: Филлипс Елена
Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна
Damascus, Damascus Governorate, Syria
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова Елизавета Федоровна
Ливан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
морской летчик
Образование
Неизвестно
Бакинская Офицерская Школа Морской Авиации
Смерть
28.06.1959
Бейрут
Похороны
Неизвестно
Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon