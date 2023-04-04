Серова (Гетенко) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Гетенко) Елизавета Федоровна

Место рождения

Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon

Дата рождения

25.10.1891

Дата смерти

07.01.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1917 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891

Отец: Гетенко Федор (Теодор Иван)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Александр Валентинович

Работа или профессия
Неизвестно
Educationalist
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чижински Cizinsky (Серова) Татьяна

Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Серов Антон

Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
09.10.1928

Дочь: Филлипс (Серова) Елена

Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович

Смерть
07.01.1967
Похороны
Неизвестно

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