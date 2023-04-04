Серова (Гетенко) Елизавета Федоровна
Место рожденияBeirut, Beirut, Beirut, Lebanon
Дата рождения25.10.1891
Дата смерти07.01.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891
Отец: Гетенко Федор (Теодор Иван)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Educationalist
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чижински Cizinsky (Серова) Татьяна
Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Серов Антон
Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
09.10.1928
Дочь: Филлипс (Серова) Елена
Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серов Александр Валентинович
Смерть
07.01.1967
Похороны
Неизвестно