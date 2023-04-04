Серова (Трубникова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Трубникова) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Трубников Федор Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Серов Валентин Александрович

Супруг(-а): Ольга Федоровна Серова (Трубникова)
Рождение ребёнка
?.02.1890

Дочь: Хортик Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
11.10.1891

Сын: Серов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Серов Юрий (Георгий)

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Серов Михаил

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Серов Антон

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горлова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
приемная дочь Симоновичей
Смерть
1927
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