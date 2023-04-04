Серова (Трубникова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1927
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Трубников Федор Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Супруг(-а): Ольга Федоровна Серова (Трубникова)
Рождение ребёнка
?.02.1890
Дочь: Хортик Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
11.10.1891
Сын: Серов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Серов Юрий (Георгий)
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Серов Михаил
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Серов Антон
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горлова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Серов Валентин Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
приемная дочь Симоновичей
Смерть
1927