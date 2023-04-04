Бергман (Гудзон) Августина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бергман (Гудзон) Августина Карловна

Место рождения

Гамбург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Гамбург
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Коль Софья

Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
06.04.1844

Дочь: Симонович Аделаида

Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Серова Валентина

Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Александр Семенович

Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бергман Семен Яковлевич

Смерть
Неизвестно