Бергман (Гудзон) Августина Карловна
Место рожденияГамбург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Гамбург
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Коль Софья
Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
06.04.1844
Дочь: Симонович Аделаида
Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Серова Валентина
Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бергман Александр Семенович
Отец ребёнка: Бергман Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно