Симонович Яков
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти30.08.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Симонович Мирон
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
российский детский врач, педагог дошкольного воспитания и издатель. Основатель первого в России детского сада (1863)
Бракосочетание
Между 1860 и 1863
Рождение ребёнка
1863
Сын: Симонович Николай
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Львова (Симонович) Мириам (Мария)
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дервиз (Симонович) Надежда
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бяшкова (Симонович) Варвара
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дервиз (Симонович) Аделаида
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Работа или профессия
По 1876
Заведующий тифозной палатой
Рождение ребёнка
21.01.1877
Дочь: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Рождение ребёнка
1878
Сын: Симонович Михаил
Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида
Смерть
30.08.1883
Причина смерти: тиф, скоротечная чахотка