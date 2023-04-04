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Симонович Яков

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1840

Дата смерти

30.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Симонович Мирон

Мать: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
российский детский врач, педагог дошкольного воспитания и издатель. Основатель первого в России детского сада (1863)
Бракосочетание
Между 1860 и 1863

Жена: Симонович (Бергман) Аделаида

Рождение ребёнка
1863

Сын: Симонович Николай

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дервиз (Симонович) Надежда

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бяшкова (Симонович) Варвара

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дервиз (Симонович) Аделаида

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
По 1876
Заведующий тифозной палатой
Рождение ребёнка
21.01.1877

Дочь: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Сын: Симонович Михаил

Мать ребёнка: Симонович (Бергман) Аделаида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.08.1883
Причина смерти: тиф, скоротечная чахотка

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